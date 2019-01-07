Yıldırım: "İstanbullu İsteyecek Biz Yapacağız"
13 dakika önce
- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:36 Kaynak: AA
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