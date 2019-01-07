Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbullu İsteyecek Biz Yapacağız"

Yıldırım: "İstanbullu İsteyecek Biz Yapacağız"

13 dakika önce

- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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