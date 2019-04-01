Yıldırım: "İstanbullu Söyleyeceğini Söylemiştir.
11 dakika önce
Yıldırım: "İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir.
Yıldırım: "İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:35 Kaynak: AA
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