Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbullu Söyleyeceğini Söylemiştir.

Yıldırım: "İstanbullu Söyleyeceğini Söylemiştir.

11 dakika önce

Yıldırım: "İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir.

Yıldırım:
Yıldırım: "İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:35 Kaynak: AA

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