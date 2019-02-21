Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbullunun Her Talebini, Her Şikayetini Can Kulağıyla Dinleyeceğiz Gerekirse Yerinde...

Yıldırım: "İstanbullunun Her Talebini, Her Şikayetini Can Kulağıyla Dinleyeceğiz Gerekirse Yerinde...

1 saat önce

- Çatalca'da STK buluşma AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve...

- Çatalca'da STK buluşma
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:43 Kaynak: AA

İstanbul, Çatalca, Güncel
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