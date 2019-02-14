Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Kadim İstanbul'u Mutlaka Dünyaya Hazır Hale Getireceğiz"

Yıldırım: "Kadim İstanbul'u Mutlaka Dünyaya Hazır Hale Getireceğiz"

8 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi Şubat ayı meclis toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi Şubat ayı meclis toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:32 Kaynak: AA

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