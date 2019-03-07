Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Kamu Borcu İtibari ile İlgili Bizim Bir Sıkıntımız Yok"

Yıldırım: "Kamu Borcu İtibari ile İlgili Bizim Bir Sıkıntımız Yok"

52 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen Denizcilik Üstün Hizmet Beratı Takdim Töreni'ne katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen Denizcilik Üstün Hizmet Beratı Takdim Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:29 Kaynak: AA

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