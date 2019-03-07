Yıldırım: "Kamu Borcu İtibari ile İlgili Bizim Bir Sıkıntımız Yok"
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen Denizcilik Üstün Hizmet Beratı Takdim Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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