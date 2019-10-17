Son Dakika Haberleri: Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu
Son Dakika Güncel Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu

Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu

6 dakika önce

Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden olduMUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Karanlık İçi Kanyonu'nda iki ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Karanlık İçi Kanyonu'nda iki ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki alevlere 3 helikopterle havadan müdahale edildiği bildirildi.

Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlık İçi Kanyonu'ndaki iki noktaya bugün saat 16.00 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar, çam ağaçları ile kaplı sarp kayalık, alanda yangına neden oldu. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Gölhisar Orman İşletme Şefliği ve Divril Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, havanında kararmasıyla birlikte müdahale edilmekte güçlük yaşandığı belirtildi. Kanyonun içindeki yangına havadan müdahalenin halen sürdüğü bildirildi.

Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu

Seydikemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:06 Kaynak: DHA
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