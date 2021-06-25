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Yıldırım: "Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi" - Son Dakika

Yıldırım: "Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi"

25.06.2021 16:20
Yıldırım:

Karadeniz Bölgesi Konut Kapıcılar ve Kaloriferciler Yardımlaşma Derneği (KAPKADER) Başkanı İlhami Dinçer ve Yönetim kurul üyeleri İlkadım Belediye Başkan Vekili Adem Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Karadeniz Bölgesi Konut Kapıcılar ve Kaloriferciler Yardımlaşma Derneği (KAPKADER) Başkanı İlhami Dinçer ve Yönetim kurul üyeleri İlkadım Belediye Başkan Vekili Adem Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette görüş ve önerileri dinleyen Başkan Vekili Yıldırım, "Sizler bizim ailemizi, çocuklarımız emanet ettiğimiz kapıcılar değil apartman ve site görevlilerimizsiniz" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette apartman görevlilerinin aslında "acil yardım" butonu kadar önemli bir konumda olduğunu da dile getiren KAPKADER Başkanı İlhami Dinçer, "Apartman kültürünün, kalorifer kullanımının yaygınlaştığı 1960'lı yıllardan itibaren başlayan ve 'kapıcılık' olarak tabir edilen apartman hizmetleri kısa zaman içerisinde toplumsal yaşamda önemli bir yer tuttu. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde ise aynı yaşam alanını paylaşıyorsak ortak akılla birlikte hareket etmeliyiz, herkesin yaşadığı yer hakkında söz söyleme hakkı vardır. Bugün de aynı anlayışla yönetim kurulu arkadaşlarımızla sizleri ziyaret edip sorunlarımızı dile getirmek istedik. Kentsel dönüşüm ile kalorifer kullan eski apartmanların yıkılması ve doğal gaza geçiş ile birlikte birçok kapıcı işsizlikle baş başa kalmış durumda. Büyük siteler temizlik gibi işleri şirketlere devrederken daha küçük binaların da dört beş binanın işlerini bir tek kişiye yaptırmaya başlaması kapıcılık işini gün geçtikte azaltıyor. Derneğimizle birlikte meslek arkadaşlarımızın işsizlik, maaş, sosyal güvence gibi önem arz eden sorunları için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Yaşanılabilir ve temiz bir yaşam alanını birlikte oluşturmalıyız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetin yanı sıra belediyelerin ve apartman görevlilerinin görev ve sorumluluklarının benzer olduğunu ve bu nedenle elbirliğiyle çalışmaları gerektiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkan Vekili Adem Yıldırım ise "Sizler gerek apartmanlarda gerekse toplu konutlar ve sitelerde; binaların bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, bahçe düzenlemeleri, ortak kullanım alanlarının bakımı ve temizliği sorumluluğunu taşıyorsunuz. Aynı zamanda apartmanların güvenliklerinin sağlanması da yine birçoğunuzun üstlendiği görevler arasında yer alıyor. Sizler çok zor ama aynı zamanda bir o kadar da önemli bir görev üstlenmektesiniz. Belediye olarak bizim de görev ve sorumluluğumuz sizinkilerle benzer. Bu nedenle el birliğiyle çalışmalı, yaşanılabilir ve temiz bir yaşam alanını birlikte oluşturmalıyız. Pandemi sürecinde tüm risklere rağmen sizler de bizim gibi alanda görev başındaydınız. Bu süreçte hep birlikte gösterdiğimiz özverili ve başarılı çalışmalar kentimizde vaka sayılarının az olmasını sağladı. Bu nedenle Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş, adına sizlere de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Adem Yıldırım, İlhami Dinçer'in sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında gerekli çaba ve özveriyi göstereceğini dile getirdi. - SAMSUN

Yıldırım: Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi
Yıldırım: Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi
Yıldırım: Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi
Yıldırım: Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi

Karadeniz Bölgesi, Adem Yıldırım, İlkadım, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yıldırım: 'Kapıcı' değil apartman ve site görevlisi' - Son Dakika


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