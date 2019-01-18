Yıldırım Karne Dağıttı

Çanakkale'de yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarının yüzdürülmesi törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Gelibolu'da öğrencilere karne dağıttı.

Çanakkale'de yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarının yüzdürülmesi törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Gelibolu'da öğrencilere karne dağıttı.



Köprü kesonlarının yüzdürülmesi için Çanakkale'ye gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım Gelibolu'da öğrencilere karne dağıttı. Namık Kemal Ortaokulu'ndaki karne töreni sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bugün mübarek bir gün, cumanız mübarek olsun. Evlatlarımız 4 ay sabahın erken saatlerinde kalkıp okullarına geldiler, derslerini yaptılar, gayret ettiler. Şimdi karne tatili. Bugün karnelerini alacaklar. Notlar esasında şimdiye kadar yaptıklarımızın veya yapamadıklarımızın bir belgesi. Şüphesiz karnesi çok iyi olanlar olacak. Teşekkür alanlar, takdir alanlar olacak. Karnesinde kırık ve zayıfları olanlar da olacak. Gayet normal biz de bu sıralardan geçtik. Ben ilkokulu bitirdim, geldim İstanbul'a. 100 kişinin yaşadığı köyden milyonların yaşadığı İstanbul'a geldim. İlk karne spor toto gibi ama ikinci karnede hepsini düzelttim. Doğrudan geçtim, demek ki çalışınca oluyor. Çalışmayınca olmuyor. Olmayınca çok üzülmeyelim, olunca da çok sevinmeyelim. Benim yavrularıma, öğretmenlerime, velilerime söyleyeceğim şu; karnesi zayıf olan yavrularımızın önlerinde bir 4 ay daha var. Karne tatili bitecek, yeni bir heyecanla onlar da derslerine sarılacaklar, yaz tatilini iple çekecekler. Anne ve babalara da buradan söyleyeceğim şudur; yavrularımız, evlatlarımız bizim geleceğimizdir. Onları bir anlık durumlarıyla değerlendirmeyin. Onların önünde bir ömür var. Çok uzun bir yolculuk var. Her zaman morallerinin yüksek olması lazım. Onlara hep geleceği güzel günleri, morali aşılayın. Çalışınca güzel olur, çalışmayınca zayıf olur ama bunlar gelip geçicidir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yavrularımızı geleceğe hazırlamaktır" diye konuştu. - ÇANAKKALE

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