Yıldırım, Kartal'da Hayatını Kaybeden Kambur Ailesinden 3 Kişinin Cenaze Törenine Katıldı - İstanbul
12 dakika önce
Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şeyma Kambur (30) ile kızı Zehra (8) ve oğlu Ali Bilal'in (4) cenazeleri toprağa verildi.
Kartal
'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şeyma Kambur (30) ile kızı Zehra (8) ve oğlu Ali Bilal'in (4) cenazeleri toprağa verildi. Yeşilyurt
Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan anne Şeyma ile çocukları Zehra ve Ali Bilal Kambur için Cevizli Çınar
Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Namaza Kambur ailesinin yanı sıra çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar katıldı.
Ailesini kaybeden baba Sedat Kambur, taziyeleri kabul etti. Kalabalığın sokaklara taştığı namazını, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
ile Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
da kıldı.
Kambur ailesinin cenazeleri Pendik Kaynarca
Koca Mezarlığı'na defnedildi.
Çöken binada yapılan çalışmalar sonucu dün akşam son olarak anne Şeyma ve çocukları Zehra ile Ali Bilal Kambur'a ulaşılabilmişti. Anne
ve çocuklarının birbirlerine sarılmış vaziyette bulundukları bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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