Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Kartal'da "Seçmen Buluşması" Programına Katıldı (3)

Yıldırım, Kartal'da "Seçmen Buluşması" Programına Katıldı (3)

22 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:06 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Yıldırım Kartal, Güncel
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