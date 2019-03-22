Yıldırım, Kartal'da "Seçmen Buluşması" Programına Katıldı (3)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı.

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