Yıldırım Kaya: Avrasya Üniversitesi'nde, Vakıf Üniversitesinde Yaşananlara YÖK Başkanı Kulak Asmak Zorundadır - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: Avrasya Üniversitesi'nde, Vakıf Üniversitesinde Yaşananlara YÖK Başkanı Kulak Asmak Zorundadır

17.07.2022 19:06

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Trabzon’daki Avrasya Üniversitesi’nde 40’a yakın öğretim elemanının hiçbir sebep göstermeden işten çıkarıldığını belirterek, “Biz, öğretim elemanlarının çığlığını duyuyoruz. YÖK Başkanı, sen bu çığlığı duyuyor musun? Saray’da oturan, sarayın duvarlarına bu çığlık yansımıyor mu? Yeter artık. Bu insanları açlığa mahkum etmekten vazgeçin… Avrasya Üniversitesi’nde, vakıf üniversitesinde yaşananlara YÖK Başkanı kulak asmak zorundadır, bu çığlığı duymak zorundadır” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Trabzon'daki Avrasya Üniversitesi'nde 40'a yakın öğretim elemanının hiçbir sebep göstermeden işten çıkarıldığını belirterek, "Biz, öğretim elemanlarının çığlığını duyuyoruz. YÖK Başkanı, sen bu çığlığı duyuyor musun? Saray'da oturan, sarayın duvarlarına bu çığlık yansımıyor mu? Yeter artık. Bu insanları açlığa mahkum etmekten vazgeçin… Avrasya Üniversitesi'nde, vakıf üniversitesinde yaşananlara YÖK Başkanı kulak asmak zorundadır, bu çığlığı duymak zorundadır" dedi.

Yıldırım Kaya, bugün yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesi'nde 40'a yakın öğretim elemanını hiçbir sebep göstermeden işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Kaya, şunları söyledi:

"Bayram öncesi, Trabzon Avrasya Üniversitesi'nde 40'a yakın öğretim elemanının üniversiteden ilişiğinin kesildiğini haberlerini aldık. İlişik kesme haberlerinin altında yatan, aldıkları ücret ve çalışma koşulları. 2020 yılında, 15 Nisan'da TBMM, YÖK ile ilgili bir yasa çıkarttı. 7243 sayılı Yasa'ya göre, devlet üniversitelerinde çalışan aynı unvana sahip kişi vakıf üniversitesinde çalışıyorsa devlet üniversitesinde alınan ücret ile vakıf üniversitesinde alınan ücretin aynı olma zorunluluğu var. Yasa hükmü bu. Ama gelin görün ki devlet üniversitesinde 15 bin lira maaş alan aynı unvana sahip bir öğretim elemanı, vakıf üniversitesinde 6 bin 400 lira ücret aldığını haykırıyor. İsmini açıklamayan bir kadın öğretim elemanı, 'Eğer bu sorun çözülmezse intihara kadar gidecek bir süreç yaşıyoruz, çığlığımızı duyun, sesimizi duyun' diye bir çığlık atmış.

"YÖK BAŞKANI BU ÇIĞLIĞI DUYMAK ZORUNDADIR"

Biz, öğretim elemanlarının çığlığını duyuyoruz. YÖK Başkanı, sen bu çığlığı duyuyor musun? Saray'da oturan, sarayın duvarlarına bu çığlık yansımıyor mu? Yeter artık. Bu insanları açlığa mahkum etmekten vazgeçin. Bu insanlar, üniversitede öğretim elemanları. Bilim yuvası olmaktan üniversiteleri çıkardınız, yetmedi. Öğrencileri mağdur ettiniz, yetmedi. Şimdi de öğretim elemanlarının çığlıkları duyulmaya başlandı. Trabzon Avrasya Üniversitesi'nde, vakıf üniversitesinde yaşananlara YÖK Başkanı kulak asmak zorundadır, bu çığlığı duymak zorundadır."

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Kaynak: ANKA

Yıldırım Kaya, Trabzon, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya: Avrasya Üniversitesi'nde, Vakıf Üniversitesinde Yaşananlara YÖK Başkanı Kulak Asmak Zorundadır - Son Dakika

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