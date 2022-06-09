Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: "Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: "Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir"

09.06.2022 16:20

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, enflasyon rakamlarını protesto için TÜİK önündeki eyleme polisin sert müdahalesi sırasında yaralanan Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mücahit Dede ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ı hastanede ziyaret etti. Kaya, "Ankara Valisi’nin bu ayıptan Ankara’yı kurtarması gerekir. Polislerin bu yaptığı kabul edilemez. Bir emekçiye, bir emekçinin yaptığı değil, talimatı verenler utansın" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, enflasyon rakamlarını protesto için TÜİK önündeki eyleme polisin sert müdahalesi sırasında yaralanan Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mücahit Dede ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı hastanede ziyaret etti. Kaya, "Ankara Valisi'nin bu ayıptan Ankara'yı kurtarması gerekir. Polislerin bu yaptığı kabul edilemez. Bir emekçiye, bir emekçinin yaptığı değil, talimatı verenler utansın" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Birleşik Kamu-İş MYK üyesi Mücahit Dede ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı hastanede ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Özbay ve Dede'nin durumuna ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Kaya, şunları söyledi:

"TÜİK'in önünde Birleşik Kamu-İş'in yaptığı bir basın açıklamasına polisin müdahalesi sonucu Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay ciddi bir yara aldı. Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Dede şu anda 29 Mayıs Hastanesi'nde yatıyor. Birleşik Kamu-İş'in Genel Başkanı ve MYK üyeleri de şu anda gözaltındalar. Ankara Valisi'nin bu ayıptan Ankara'yı kurtarması gerekir. Polislerin bu yaptığı kabul edilemez. Bir emekçiye, bir emekçinin yaptığı değil, talimatı verenler utansın."

Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir
Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir
Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir
Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir
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Tüik Önünde Açıklama Yapmak İsteyen Birleşik Kamu-İş Üyelerine Polis Müdahalesi: Genel Başkan Mehmet Balık Gözaltına Alındı Tüik Önünde Açıklama Yapmak İsteyen Birleşik Kamu-İş Üyelerine Polis Müdahalesi: Genel Başkan Mehmet Balık Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

Yıldırım Kaya, Kamu İş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: 'Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-İş Eylemine Polis Müdahalesine Tepki: "Ankara Valisi'nin Bu Ayıptan Ankara'yı Kurtarması Gerekir" - Son Dakika
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