Yıldırım Kaya'dan On Beşinci Köy Enstitüsü Ziyareti İzmir Kızılçullu'ya: "Burada NATO Üssü Kurulmuş, Doğru Bulmuyoruz"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP'nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının on beşincisini İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne yaptı. Buca'da şimdi NATO üssü olarak kullanılan alanda açıklama yapan Kaya, "Burada bir NATO üssü kurulmuş vaziyette. Eğitim yuvalarının NATO üssü olması ya da herhangi bir amaçla kullanılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İzmir'in Buca ilçesinde şimdi NATO üssü olarak kullanılan, İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün bulunduğu alanda bugün açıklama yaptı. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Yasemin Menokan, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, eğitimciler ve CHP'liler de açıklamada yer aldı.

"ATATÜRK'ÜN İSTEĞİYLE KÖY STATÜSÜNE ALINIYOR"

CHP'li Kaya, İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün tarihi ile ilgili bilgiler vererek, şu açıklamayı yaptı:

"Burası 1940 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsü adıyla bir okul olarak eğitim ve öğretimine devam eden bir yerdi. Şehrin merkezi... Burada bir NATO üssü kurulmuş vaziyette. Eğitim yuvalarının NATO üssü olması ya da herhangi bir amaçla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. 1914 yılında burası Amerikan Koleji olarak açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından Adnan Menderes de bu okuldan mezun. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği ile İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Kızılçullu, köy statüsüne sokuluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği ile burası köy statüsüne alınıyor. Köy statüsüne alınmazsa burayı Amerikan Koleji'nden alıp köy enstitüsünü kuramıyorsunuz. Onun için devrim dehası, eğitime en büyük önemi veren başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk bu çalışmayı yürütüyor. 1937 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, burayı Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu yapıyor. Köy öğretmen okulunun fakir halk çocuklarını yetiştirdiğini biliyoruz. 17 Nisan 1940 yılında da burası Kızılçullu Köy Enstitüsü olarak eğitim öğretime devam ediyor.

"ŞEHRİN GÖBEĞİNDE NATO ÜSSÜ OLMAZ"

Kızılçullu Derneği'nin Milli Eğitim bakanlığı ve ilgili bakanlıklara yazılı bir talebi var. 'Burasını bize devredin, yeniden eğitim alanı olsun' diye. Burası öğretmen, ziraatçı yetiştiren yer olabilir. Üniversitenin eğitim fakültesi birimi olabilir ama şehrin göbeğinde NATO üssü olamayacağını herkesin bilmesi lazım. Son günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO'ya kafayı taktığını gösteriyor topluma. Aslında NATO'ya kafayı taktığı falan yok. Emperyalizme karşı mücadele ancak 'Bağımsız Türkiye' diyenlerle olur. NATO'ya gerçekten karşıysanız, önce NATO'nun bir üssü olan şehir merkezindeki yeri kaldırın. NATO'yu Türkiye topraklarından atma şansınız yok, biliyoruz. Ancak bu alanı daha serbest bir alana götürebilirsiniz. Burası yeni kuşak köy enstitüleri, İzmir, Bornova ve Kızılçullu şubeleri gelip bize ziyaret ettiler. Öğretmenlerimizin bize anlattıkları şu. 'Binalarımız korunmuş, eğer burada NATO üssü olmasa binalarımız yerle yeksan olurdu. 14 köy enstitüsünü gezdiniz, harabeye dönmüş yerleri gördünüz. Buranın tek sevindirici yanı binalar olduğu gibi duruyor' diyorlar. Ama bize tek başına bina yetmez, laik bilimsel ve kamusal karma eğitim anlayışını hakim kılacak bir yapıdır. Gün gelecek devran dönecek. Yeniden köy enstitüleri kendi ayakları üzerinde duracak."