Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: "Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: "Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız"

27.04.2022 14:36

AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın merkeze çekilmesine tepki göstererek, “Gezi Davası’nın sonucu AKP’li bir hakimin verdiği karar ve AKP’li hakimin eşi, FETÖ’den üç ay cezaevinde yatmış bir isim. Bunun verdiği karara saygı duymamızı bekliyorsunuz ama daha önce AKP’de milletvekilliği yapmış Hüseyin Kocabıyık Osman Kavala’nın beraat etmesine rağmen aldığı cezayı eleştirdi diye eşi Funda Kocabıyık’ı Uşak Valiliği görevinden alıyorsunuz. Bu mu sizin adalet anlayışınız” dedi.

AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın merkeze çekilmesine tepki göstererek, "Gezi Davası'nın sonucu AKP'li bir hakimin verdiği karar ve AKP'li hakimin eşi, FETÖ'den üç ay cezaevinde yatmış bir isim. Bunun verdiği karara saygı duymamızı bekliyorsunuz ama daha önce AKP'de milletvekilliği yapmış Hüseyin Kocabıyık Osman Kavala'nın beraat etmesine rağmen aldığı cezayı eleştirdi diye eşi Funda Kocabıyık'ı Uşak Valiliği görevinden alıyorsunuz. Bu mu sizin adalet anlayışınız" dedi.

Yıldırım Kaya, bugün yaptığı açıklamada, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla merkeze çekilmesini eleştirdi. Kaya, şunları söyledi:

"Gezinin çocukları, Türkiye'nin aydınlık yarınları için can verdiler. Gezi Davası'nın sonucu AKP'li bir hakimin verdiği karar ve AKP'li hakimin eşi, FETÖ'den üç ay cezaevinde yatmış bir isim. Bunun verdiği karara saygı duymamızı bekliyorsunuz ama daha önce AKP'de milletvekilliği yapmış Hüseyin Kocabıyık Osman Kavala'nın beraat etmesine rağmen aldığı cezayı eleştirdi diye eşi Funda Kocabıyık'ı Uşak Valiliği görevinden alıyorsunuz. Bu mu sizin adalet anlayışınız?

Bir yerde AKP'li bir hakim; eşi, karısı FETÖ'den üç ay cezaevinde yatıyor, itirafçı oluyor. Daha sonra onun eşini hakim yapıyorsunuz. Hakim yaptığınız kişi, yargıyı, hukuku ayaklar altına alıyor. Siz, adaleti, vicdanı yok saydınız. Bu kavga, faşizme karşı yürütülecek bir kavgadır. Bu kavgada herkes tarafını belirlemişse bizim tarafımızda çok açık."

Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız
Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız
Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız
Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya'dan Uşak Valisi Kocabıyık'ın Merkeze Çekilmesine Tepki: 'Bu mu Sizin Adalet Anlayışınız' - Son Dakika


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