Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: "Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: "Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu"

19.05.2022 18:54

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal’ı önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü’ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esaslarını dikkate alarak bu atamayı yaptınız” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal'ı önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü'ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esaslarını dikkate alarak bu atamayı yaptınız" diye sordu.

Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in makam şoförlüğünü yapan İlyas Öcal'ı önce 'özel kalem müdürü', daha sonra da 'şube müdürü' olarak atadığını iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kaya, TBMM'ye verdiği soru önergesinde Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"BU ATAMALAR HANGİ LİYAKAT ESASLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR"

"Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal'ı önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü'ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esaslarını dikkate alarak bu atamayı yaptınız? İki kız kardeş olan Türk musiki sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'yı Milli Eğitim Bakan müşaviri ve başdanışmanı, Jale Şengün'ü de bakan danışmanı olarak atadığınız iddialar doğru mudur? Doğru ise hangi liyakat esaslarına göre bu atamalar yapılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen açığı ne kadardır? Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Kaç öğretmen ataması yapılacak?"

"DAHA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İLAN EDİLMEMİŞ, ÖZER ŞOFÖRÜNÜ DAİRE BAŞKANI YAPMAKLA UĞRAŞIYOR"

Yıldırım Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mahmut Özer, Zonguldak Üniversitesi Rektörü olur, arkadaşlarını rektörlükte yanında tutar. Mahmut Özer, ÖSYM Başkanlığı'na gelir, yine Zonguldak'taki oyun arkadaşlarını, sohbet arkadaşlarını ÖSYM Başkanı olduğu dönemde yanına taşır. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olur, ÖSYM'ye Zonguldak'tan getirdiği arkadaşlarını bakan yardımcısı olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na taşır. Daha sonra Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı olur ve Zonguldak'ta başladığı yolculuğunda arkadaşlarını terk etmez. Buna vefa mı yoksa liyakatsiz insanları taşıma mı denir? Bunu bilemem ama bildiğim bir şey var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, şoföründen aşçısına, aşçısından oyun arkadaşına kim varsa Milli Eğitim Bakanlığı'nda hak etmediği kadrolara taşımaya devam ediyor.

Atanmayan 700 bin öğretmen var. 2020, 2021 KPSS mağdurları sorunlarını çözememiş. Ücretli kölelik ücretiyle çalışan öğretmenler var. Daha öğretmen atama takvimi ilan edilmemiş, ama Mahmut Özer şoförünü özel daire müdürü, daire başkanı yapmakla uğraşıyor. Lütfen, görevinizi yapın. Görevinizi yapamıyorsanız öğretmenlerden af dileyin, terk edin o koltuğu."

Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu
Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu
Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu
Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Yıldırım Kaya, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya'den Bakan Özer'e: 'Şoförünüzü Önce Özel Kalem Müdürlüğüne, Sonra da Şube Müdürlüğüne Atadığınız Doğru Mu' - Son Dakika


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