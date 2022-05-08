Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var

08.05.2022 17:08

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır’daki Dicle Köy Enstitüsü’ne gitti. Okulun bakıma ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, “Okulun iki binası yıkılmış. Kalan binalar kısmen iyi durumda, bakımları yapılmış. Ancak buranın da restore edilip koruma altına alınması gerek. Dicle Köy Enstitüsü’nün de gelecek nesillere taşınması için bir müzeye ihtiyacı var” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır'daki Dicle Köy Enstitüsü'ne gitti. Okulun bakıma ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, "Okulun iki binası yıkılmış. Kalan binalar kısmen iyi durumda, bakımları yapılmış. Ancak buranın da restore edilip koruma altına alınması gerek. Dicle Köy Enstitüsü'nün de gelecek nesillere taşınması için bir müzeye ihtiyacı var" dedi.

Yıldırım Kaya, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Ergani İlçe Başkanı Veysel Özeren, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, çeşitli dernek ve sendika temsilcileriyle birlikte bugün Dicle Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kaya, ziyaret sırasında şunları söyledi:

"Bu okulda eski ile yeni iç içe geçmiş durumda, eğitim öğretime hala devam ediliyor. Okulun iki binası yıkılmış. Kalan binalar kısmen iyi durumda, bakımları yapılmış. Ancak buranın da restore edilip koruma altına alınması gerek. Dicle Köy Enstitüsü'nün de gelecek nesillere taşınması için bir müzeye ihtiyacı var.

"ATIL ARAZİLERDE TARIM YAPILARAK DAR GELİRLİ ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLUNABİLİR"

Dicle Köy Enstitüsü'nün çok geniş arazileri var. Bu araziler atıl durumda. Buralarda tarım yapılarak okuldaki dar gelirli çocuklarımıza destek olunabilir. Ayrıca bu okuldan üniversiteyi kazan öğrencilere de karşılıksız burs verilebilir. Çözüm bulmak için hem Milli Eğitim Bakanlığı'mızla hem de belediyelerimizle görüşmeler yapacağım."

Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var
Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var
Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var
Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var - Son Dakika
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