Yıldırım Kaya: "Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: "Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi"

15.06.2022 16:16

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erzurum Aziziye’deki depolama gölet projesinin 4 yıl geçmesine rağmen bitmediğini belirterek, “2018’de bitmesi gereken bu gölet çalışması üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmiş. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, yöneticileri. Erzurum halkı verdiğiniz oylar helal mi, haram mı?” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erzurum Aziziye'deki depolama gölet projesinin 4 yıl geçmesine rağmen bitmediğini belirterek, "2018'de bitmesi gereken bu gölet çalışması üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmiş. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, yöneticileri. Erzurum halkı verdiğiniz oylar helal mi, haram mı?" dedi.

CHP'li Kaya 2016'da sözleşmesi yapılan ve 2018'de bitirilmesi gereken "Erzurum Aziziye Depolama Gölet İnşaatı"nı yerinde inceledi. Kaya, gölet çalışmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen inşaatın bitirilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"2018'de bitmesi gereken bu gölet yaklaşık olarak 4 yıl geçmiş. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri, yöneticileri… Erzurum halkı verdiğiniz oylar helal mi, haram mı? 19 milyar 117 bin 38 lira. Burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olsaydı, halkın bu sorunlarını parlamentoda gündeme getirirdik. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine burayı bildiriyorum. Eğer Erzurum'a gelip görmemişlerse Erzurum'a gelip görsünler, Aziziye'yi bu hale sokmasınlar."

Yıldırım Kaya: Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi
Yıldırım Kaya: Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi
Yıldırım Kaya: Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi
Yıldırım Kaya: Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya: 'Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya: "Erzurum Aziziye'de Depolama Gölet İnşaatı 4 Yıl Geçmesine Rağmen Bitmedi" - Son Dakika
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