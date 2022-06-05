Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı - Son Dakika
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Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı

05.06.2022 19:13

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kapatılan köy enstitülerini ziyarete devam ediyor. Kaya, 16’ncı ziyaretini Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü’ne yaptı. Kaya, ziyaretinin ardından, “Levhalarda ‘Binalar Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınmıştır’ deniyor. Ancak korumak için ne çatısı onarılmış ne duvarları onarılmış. Korumaya dair herhangi bir tedbir alınmadığını görüyoruz. Aydın İl Başkanı’mız ve Germencik Belediye Başkanı’mız her türlü katkıyı sunabileceklerini söylediler. O zaman geriye şu kalıyor: Ya yapın ya da bırakın yapalım” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kapatılan köy enstitülerini ziyarete devam ediyor. Kaya, 16'ncı ziyaretini Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne yaptı. Kaya, ziyaretinin ardından, "Levhalarda 'Binalar Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınmıştır' deniyor. Ancak korumak için ne çatısı onarılmış ne duvarları onarılmış. Korumaya dair herhangi bir tedbir alınmadığını görüyoruz. Aydın İl Başkanı'mız ve Germencik Belediye Başkanı'mız her türlü katkıyı sunabileceklerini söylediler. O zaman geriye şu kalıyor: ya yapın ya da bırakın yapalım" dedi.

Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlattıkları 21 köy enstitüsünü ziyaret programının 16'ncısı bugün Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne yaptı. Ziyarette Kaya'ya, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve Muğla Milletvekili Suat Özcan, Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Aydın Kadın Kolları temsilcileri, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, Ortaklar Öğretmen Okullular Derneği yöneticileri, Aydın Halkçı Liseliler İl Başkanı Doç. Dr. Ahmet Yıldız, eğitimciler ve partililerden oluşan bir heyet eşlik etti. Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün 16'ncı altıncı duraktayız. Aydın'a, Ortaklar'a geldik, yüzümüz aydınlandı. Tüm basının önünde meslektaşım olan okul müdürüne teşekkür etmek istiyorum. Kıt olanaklarla Ortaklar Köy Enstitüsü'ne ait kitaplıkları korumuşlar, özellikle müzeye koyulabilecek yazılı eserleri ve diğer aletleri derleyip toplamışlar. Ancak binalara dair çok şey yapılamamış. Levhalarda 'Binalar Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınmıştır' deniyor. Ancak korumak için ne çatısı onarılmış ne duvarları onarılmış. Korumaya dair herhangi bir tedbir alınmadığını görüyoruz.

Ortaklar Öğretmen Okullular Derneği, bazı binaları kendi olanaklarıyla yapmışlar. İmkansızlıklar nedeniyle tam olarak işler hale getiremediklerini gözlemledik.

"YA YAPIN YA DA BIRAKIN YAPALIM"

Aydın İl Başkanı'mız ve Germencik Belediye Başkanı'mız her türlü katkıyı sunabileceklerini söylediler. O zaman geriye şu kalıyor: ya yapın ya da bırakın yapalım. ya yol verin geçelim ya da yolumuzdan çekilin.

Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan kalan eserleri koruyoruz. Korumamız da gerekir. Peki genç Cumhuriyet'in eserlerinden ne istiyoruz? Neden korumuyoruz? Genç Cumhuriyet'in eserleri korunmuyor.

Ortaklar Köy Enstitüsü hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum: Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'nün, 16 Ağustos 1944 tarihinde temelleri atıldı. Aydın Ortaklar bucağına 2,2 km. uzaklıkta, Adabelen Tepesi üzerine kuruldu. 682 bin 685 metrekare arazi üzerinde kurulu olan Ortaklar Köy Enstitüsü'nün bin 840 dekar arazisi üzerinde yerleşkeyi oluşturan yapılar bulunmakta, diğer sahalar ise tarımsal faaliyetlere ayrılmıştır. 1945-1946 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini aldı. Aydın, Denizli, Muğla illerden öğrenci aldı. Kurucu Müdür Hayri Çakalöz'dür. Ortaklar Köy Enstitüsü, mimar Mualla Eyüboğlu tarafından tasarlanmış, İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'nden gelen 300-400 öğrenci tarafından yapılmıştır. Ortaklar Köy Enstitüsü içinde derslikler, uygulama sınıfları, öğretmen lojmanları, yatakhane, yemekhane, idari bina, revir, kütüphane, atölyeler, öğrenci lokali, hamam, kantin, spor salonu bulunmaktadır. Okulda zeytin bahçeleri, meyve bahçeleri, incir bahçeleri ve süthane vardır. Zeytin yapımı, pamuk ekimi, sebze, buğday ekimi ve kümes hayvancılığı yapılmıştır.

Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü 1954 yılında kapatıldı. 1954 yılında İlköğretmen Okulu, 1974-1975 eğitim ve öğretim yılında Öğretmen Lisesi, 9 Ocak 1976'da sınıf öğretmeni yetiştiren 2 yıllık Eğitim Enstitüsü açıldı (daha sonra Ankara Eğitim Enstitüsü'ne nakledildi), 1989-1990'da Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi, 2014-2015'te Ortaklar Fen Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir."

Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı
Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı
Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı
Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin 16'ncısını Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Yaptı - Son Dakika

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