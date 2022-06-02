Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretinin On Üçüncüsünü Kepirtepe Köy Entitisü'ne Yaptı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP'nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının on üçüncüsünü Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsü'ne yaptı. Enstitü mezunlarının anılarını aktaran Kaya, "Bugün de bizler bu anıları dinledikçe duygulanıyoruz, gururlanıyoruz. Geçmişimizi öğrendikçe de bugün daha çok mücadele, daha çok emek, daha çok özveri, daha çok duyarlık gerektiğinin farkına varıyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Kaya, beraberindeki heyetle köy enstitüleri ziyaretinin on üçüncüsünü Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsü'ne yaptı. Kaya, enstitünün yapılışını ve tarihini mezunların anılarından aktardı. Kaya, şöyle konuştu:

"Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu şair, yazar Mehmet Başaran'ın dediği gibi 'Trakya halkı gibi, göçmendi Kepirtepe Köy Enstitüsü'. 1937 yılında Edirne'nin Karaağaç istasyonunda, 'Eğitmen Kur su' açıldı. 1938 yılında aynı binada bir de 'Köy Öğretmen Okulu' kuruldu. Okul 1939 yılında Kırklareli Alpullu'ya daha sonra da Lüleburgaz Emrullah Efendi İlkokulu'nun bahçesine taşındı. 1940 yılında Köy Enstitüleri Kanunu'nun çıkmasıyla okulun adı Kepirtepe Köy Enstitüsü oldu. 1942 yılı nisan ayında, II. Dünya Savaşı nedeniyle Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencileri Ankara Hasanoğlan Köyü'ne taşındı. 1942 yılının aralık ayında ise yeniden Kepirtepe'ye dönüldü. İlk müdürü Nejat İdil, daha sonra da İhsan Kalabay oldu.

"ŞENER ŞEN 1963-64 DÖNEMİNDE KEPİRTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ'NDEN MEZUN OLDU"

Kepirtepe Köy Enstitüsü ilk mezunlarını 1943'te verdi. 1954 yılına kadar okuldan 7 bine yakın kişi mezun oldu. Kepirtepe Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu olduktan sonra da çok değerli mezunlar vermeye devam etti. Bu mezunlardan biri de Kepirtepe İlköğretmen Okulu'ndan 1963-1964 eğitim öğretim yılı yaz döneminde mezun olan ünlü sinema sanatçımız Şener Şen'dir. Şener Şen daha sonra Kocaeli'ye öğretmen olarak atanmıştır.

"ÖĞRENCİLER TAŞIMA SUYUYLA ENSTİTÜDEKİ DEĞİRMENİ DÖNDÜRMEYE BAŞLADI"

Kepirtepe Köy Enstitüsü de diğer köy enstitüleri gibi öğrenciler tarafından yapılmıştır. Kepirtepe Köy Enstitüsü binaları 'Yenibedir Köyü' yakınlarında, Lüleburgaz'a 5 km uzaklıkta kıraç, ağaçsız, susuz, verimsiz, sessiz, kepir bir arazide yapılmaya başlandı. Köklerini bu kepir araziye salan okul adını da bu kepir arazisinden alarak 'Kepirtepe Köy Estitüsü' oldu. En büyük sorun su sorunuydu. Su aramalarından da bir sonuç alınamadı. Okulun suyu Lüleburgaz'dan taşındı. Yemek, çamaşır ve diğer ihtiyaçlar Lüleburgaz'dan kamyonlarla, varillerle, bidonlarla taşınan suyla karşılandı. Diğer bir deyişle Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencileri taşıma suyuyla değirmeni döndürmeyi başardı."

NEDİM MENEKŞE: KEPİRTEPE'NİN KURULUŞUNDAN SONRA YENİ BİR KURULUŞ BAŞLADI

Kaya, enstitü mezunlarından Ankara Hasanoğlan'a göç eden Nedim Menekşe'nin anılarını şöyle aktardı:

"2. Dünya Harbi zamanında, Trakya boşaltılırken bizi de oraya götürdüler. Gruplar halinde Ankara'nın Hasanoğlan Köyü'ne gittik. Bütün demirbaş eşyalarımız Hasanoğlan'a nakledildi. Hasanoğlan'a gittiğimiz zaman, kızları okul binasına, erkekleri camiye yerleştirdiler. Orada bizim için yeni bir kuruluş başladı yani. Kepirtepe'nin kuruluşundan sonra yeni bir kuruluş."

RÜŞTÜ GÜVENÇ: BİZE KAZMA KÜREK VER, BİZ TEMELİ KAZMAK İSTİYORUZ

Kaya, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün yapılışını anlatan bir diğer mezun Rüştü Güvenç'ten şunları aktardı:

"Her köy enstitüsü ayrı ayrı binaların yapımına başladı. Bu durum bir süre sonra hangi köy enstitüsü binayı daha çabuk bitirecek yarışına dönüştü. Bel küreği ve kazma ile kazılan temeller yapılırken, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'nden gelen öğrenci arkadaşlarımız, bizi geçmişlerdi. Bu durum karşısında ne yapalım diye düşünürken, bir gece 12 arkadaş camiden kalkıp, 1 kilometre yürüyerek okulun yapıldığı alana gittik. Orada duran bekçi ne yapmaya geldiğimizi sorunca, 'Bize kazma kürek ver, biz temeli kazmak istiyoruz' dedik."

KAYA: BU ANILARI DİNLEDİKÇE GURURLANIYORUZ

Köy enstitüsü mezunlarının anılarını aktaran Kaya, "Bugün de bizler bu anıları dinledikçe duygulanıyoruz, gururlanıyoruz. Geçmişimizi öğrendikçe de bugün daha çok mücadele, daha çok emek, daha çok özveri, daha çok duyarlık gerektiğinin farkına varıyoruz" dedi. Kaya, 1954 yılında kapatılan Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün bugün de varlığını sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Kepirtepe Köy Enstitüsü 1954 yılında kapatıldıktan sonra,1954 yılında Kepirtepe İlköğretmen Okulu, 14 Haziran 1973 Kepirtepe Öğretmen Lisesi, 1977-1978 öğretim yılında sınıf öğretmeni yetiştiren 2 yıllık Kepirtepe Eğitim Enstitüsü, 1979 yılında Kepirtepe Öğretmen Lisesi, 13 Ocak 1990 tarihinde Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi oldu. Bugün hala varlığını sürdürmektedir."