Yıldırım Kaya Malatya Akçadağ'da: "3 Bin Dönüm Alan Kaderine Terk Edilmiş" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya Malatya Akçadağ'da: "3 Bin Dönüm Alan Kaderine Terk Edilmiş"

19.06.2022 16:28

CHP tarafından düzenlenen Köy Enstitüsü çalışmalarının 21’inci durağı Malatya oldu. Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu’nun bulunduğu alanın kaderine terk edildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ""3 bin 160 dönüm araziye bir kuruş para verilmemiştir, köy halkı bilabedel buraya bağışlamıştır. Bu bağış yapanların kimisi hayatta kimisi hayatta değil ama o bağış yapanların bir tek hedefi vardı. İdealleri buranın köy enstitüsü olarak yaşamasıydı. Ya bağışın gerekçesini yerine getireceğiz ya da hak sahiplerine bunu iade edeceğiz. Hak sahiplerinin hakkının üzerine konmak devlete yakışmaz. Devlete yakışan buranın yeniden eğitim devrimlerine hizmet edecek bir eğitim yuvası olmasıdır" diye konuştu.

CHP tarafından düzenlenen Köy Enstitüsü çalışmalarının 21'inci durağı Malatya oldu. Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu'nun bulunduğu alanın kaderine terk edildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ""3 bin 160 dönüm araziye bir kuruş para verilmemiştir, köy halkı bilabedel buraya bağışlamıştır. Bu bağış yapanların kimisi hayatta kimisi hayatta değil ama o bağış yapanların bir tek hedefi vardı. İdealleri buranın köy enstitüsü olarak yaşamasıydı. ya bağışın gerekçesini yerine getireceğiz ya da hak sahiplerine bunu iade edeceğiz. Hak sahiplerinin hakkının üzerine konmak devlete yakışmaz. Devlete yakışan buranın yeniden eğitim devrimlerine hizmet edecek bir eğitim yuvası olmasıdır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan Köy Enstitüsü çalışmalarının 21'inci durağı Malatya oldu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tarafından yürütülen çalışma kapsamında CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve bir heyetle birlikte 1940-1954 yıllarında Akçadağ Köy Enstitüsü, 1954-1974 yıllarında Akçadağ İlköğretmen Okulu, 1974-2014 yıllarında ise Akçadağ Öğretmen Lisesi-Anadolu Öğretmen Lisesi olarak kullanılan ve şu anda atıl durumda bulunan Akçadağ Öğretmen Lisesi alanında incelemelerde bulundu. Yıldırım Kaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "21'inci durağımızdayız. 20 köy enstitüsünü bir bir ziyaret ettik. Gördüğümüz tablo, Türkiye'nin eğitim devrimini gerçekleştiren bu okullar, bir bir yok edilmiş" dedi.

"DÜNDEN BUGÜNE KÖY ENSTİTÜLERİNİ KONUŞACAĞIZ"

Köy Enstitüleri ziyaretlerinin son durağı olan Malatya'yı seçtiklerini dile getiren Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya şunları söyledi:

"Köy Enstitülerinin kurulması ve ayakta kalmasını sağlayan İsmet İnönü Malatyalıdır. İsmet İnönü'nün Köy Enstitüleriyle ilgili yürüttüğü çalışma hemen hemen hepsini gezdiği tarihimizde bilinen bir gerçektir. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ile birlikte 21 Köy Enstitüsünü ayakta tutabilmek için direnmiştir. İşte bu nedenle bizde son noktayı Malatya'da koymak istedik. Malatya'dan alacağımız bilgi, birikim, deney ile Ankara yoluna çıkacağız. 23 Haziran'da Ankara'da 'Dünden Bugüne Çözüm Köy Enstitüleri' sempozyumunda cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden ne yapabiliriz, eğitim anlayışımız nasıl şekillenecek bunu gündeme getirmek istiyoruz. 23 Haziran'da sadece Türkiye'deki deneyimi konuşmayacağız. Küba'daki eğitim deneyimini Küba Büyükelçisi, Finlandiya'daki eğitim deneyimini Finlandiya Büyükelçisi bize anlatacak. Ama bugünün Eğit-Der'i, Eğitim-Sen'i, Eğitim-İş'i, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri, Köy Enstitüsü Çağdaş Eğitim Vakfı'nın temsilcileriyle gelecek kuşaklara bir eğitim modelini nasıl hayata geçireceğimizi konuşacağız."

"3 BİN 160 DÖNÜM ALAN KADERİNE TERK EDİLMİŞ"

Kaya, Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu'nun bulunduğu alanın kaderine terk edildiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"3 bin 160 dönüm araziye bir kuruş para verilmemiştir, köy halkı bilabedel buraya bağışlamıştır. Bu bağış yapanların kimisi hayatta kimisi hayatta değil ama o bağış yapanların bir tek hedefi vardı. İdealleri buranın köy enstitüsü olarak yaşamasıydı. ya bağışın gerekçesini yerine getireceğiz ya da hak sahiplerine bunu iade edeceğiz. Hak sahiplerinin hakkının üzerine konmak devlete yakışmaz. Devlete yakışan buranın yeniden eğitim devrimlerine hizmet edecek bir eğitim yuvası olmasıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 16 Nisan'da Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nden başlayan yürüyüşümüze burada bir nokta koyduk ama bu yürüyüşümüz bitmeyecek. Tıpkı genel başkanımızın adalet yürüyüşü, adalet bu ülkeye hakim olana kadar bitmeyeceği gibi eğitim devrimleri hak ettiği yere gelene kadar CHP'nin eğitim ordusu bu yürüyüşü asla bitirmeyecek."

YORUMLAR
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Tüfenkci: 'Ama altılı masalarla ama altılı masanın altındakilerle bir takımoyunlar oynanmaya çalışılıyor' Tüfenkci: 'Ama altılı masalarla ama altılı masanın altındakilerle bir takımoyunlar oynanmaya çalışılıyor'
Kaynak: ANKA

Yıldırım Kaya, Malatya, Akçadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya Malatya Akçadağ'da: '3 Bin Dönüm Alan Kaderine Terk Edilmiş' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya Malatya Akçadağ'da: "3 Bin Dönüm Alan Kaderine Terk Edilmiş" - Son Dakika
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