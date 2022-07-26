Yıldırım Kaya: Öğrencilerin Sadece Yüzde 18,3'ü Lgs ile Yerleşti - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: Öğrencilerin Sadece Yüzde 18,3'ü Lgs ile Yerleşti

26.07.2022 18:00

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Toplamda 1 milyon 236 bin 308 öğrenci 8. sınıfı bitirdi. Merkezi sınavla okula yerleşen sayısı 188 bin 875 öğrenci. Yani 1 milyon 236 bin 308 öğrenciden sadece 188 bin 875’i merkezi yerleştirme ile yerleştirildi. Bu da öğrenci sayısının yüzde 18,3’ünü tarif etmekte. Tercih sayısı her geçen gün azalmakta. 2019 yılında tercih sayısı yüzde 42,68 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 38,44’e düştü” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Toplamda 1 milyon 236 bin 308 öğrenci 8. sınıfı bitirdi. Merkezi sınavla okula yerleşen sayısı 188 bin 875 öğrenci. Yani 1 milyon 236 bin 308 öğrenciden sadece 188 bin 875'i merkezi yerleştirme ile yerleştirildi. Bu da öğrenci sayısının yüzde 18,3'ünü tarif etmekte. Tercih sayısı her geçen gün azalmakta. 2019 yılında tercih sayısı yüzde 42,68 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 38,44'e düştü" dedi.

2022 LGS sonuçlarına göre, öğrencilerin sadece yüzde 18,3'ü sınavla öğrenci alan bir okula yerleşti. Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanları yüzde yüz dolarken; İmam Hatip Ortaokulu mezunu öğrencilerinin yüzde 47,4'ü Anadolu İmam Hatip Liselerini tercih etmedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Kaya, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"2022 LGS sınav sonuçları açıklandı ve yerleştirmeler yapılmaya başlandı. 1 milyon 47 bin öğrenciyi LGS sonuçları başarısız ilan etti. Halbuki 1 milyon 47 bin öğrencimiz başarısız değil, başarısız olan sistemin kendisi. 8. sınıftan mezun olan ama sınava girmeyen 204 bin 529 öğrencimiz var. Toplamda 1 milyon 236 bin 308 öğrenci 8. sınıfı bitirdi. Merkezi sınavla okula yerleşen sayısı 188 bin 875 öğrenci. Yani 1 milyon 236 bin 308 öğrenciden sadece 188 bin 875'i merkezi yerleştirme ile yerleştirildi. Bu da öğrenci sayısının yüzde 18,3'ünü tarif etmekte. Tercih sayısı her geçen gün azalmakta. 2019 yılında tercih sayısı yüzde 42,68 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 38,44'e düştü.

"HER 2 İMAM HATİP ORTAOKULU MEZUNU ÖĞRENCİNİN 1'İ İMAM HATİP ANADOLU LİSESİNİ TERCİH ETMİYOR"

İmam hatip ortaokulunda okuyan ve İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni tercih eden öğrenci sayısı yüzde 47,4'e ulaştı. Yani neredeyse her 2 imam hatip ortaokulu mezunu öğrencinin 1'i İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni tercih etmiyor. Bu da bize şunu gösteriyor, demek ki ihtiyaç fazlası hangi okulu açarsanız açın öğrenci tercihlerini değiştiriyor. Öğrencinin tercihine göre bir yerleştirme yapmak Milli Eğitim'in temel görevidir. Eğer öğrencilerin tercihini yok sayarak bir anlayışı yerleştirmeye çalışırsanız başarısız olan sistemdir, başarısız olan Milli Eğitim Bakanı'nın kendisidir.

"BİLİMDEN KOPAN HİÇBİR EĞİTİM ANLAYIŞI BAŞARIYA ULAŞAMAZ"

Bin yıllarca önce bu köprüyü yapanlar bilimle yapmışlar. Bilimin ışında gerçekleştirmişler. Biz buradan bir kez daha 21. yüzyılın dünyasında laik, demokratik, bilimsel bir eğitimi savunmak zorundayız. Bunu yerleştirmek zorundayız. Bilimden kopan hiçbir eğitim anlayışı başarıya ulaşamaz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Ankara, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya: Öğrencilerin Sadece Yüzde 18,3'ü Lgs ile Yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya: Öğrencilerin Sadece Yüzde 18,3'ü Lgs ile Yerleşti - Son Dakika
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