Yıldırım Kaya: Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Anayasa Mahkemesi Kararı Beklensin - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Anayasa Mahkemesi Kararı Beklensin

17.05.2022 16:05
Yıldırım Kaya: Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Anayasa Mahkemesi Kararı Beklensin

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Anayasa Mahkemesi’ndeki iptal davası sonuçlanmadan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, partimiz tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan, 1 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan takvim uygulanamaz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak olan 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı için ihtiyaç duyulan en az 40 bin okul öncesi öğretmen ataması hala yapılmamıştır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Anayasa Mahkemesi'ndeki iptal davası sonuçlanmadan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, partimiz tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklanmadan, 1 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan takvim uygulanamaz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak olan 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı için ihtiyaç duyulan en az 40 bin okul öncesi öğretmen ataması hala yapılmamıştır" dedi.

Yıldırım Kaya, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de 12 Mayıs'ta yayınlanan 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ni eleştirdi. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin talebini karşılamayan, ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, eğitim sendikalarının da karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanunu, partimiz tarafından Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi, 25 Nisan 2022 tarihinde davanın esastan incelenmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklanmadan, 1 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan takvim uygulanamaz. Çünkü Anayasa Mahkemesi kanunu iptal ederse geriye dönük uygulanamayacağı için büyük sorunlar yaşanacaktır."

"EN AZ 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GEREKİRKEN BU UYGULAMA ÖĞRETMELERİN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZMEYECEK"

Kaya, "700 bine yaklaşan atanmayan öğretmen sorunu ortada dururken, en az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekirken, 2020-2021 KPSS sınav sonuçlarına göre öğretmen atamaları henüz tamamlanmamışken bu uygulama ile öğretmelerin hiçbir sorunu çözülmeyecek, aksine sorunlar daha da derinleşecektir" dedi.

Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelikle köylerde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi halinde ilkokul açılabileceği, okul öncesi eğitim için ise en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabileceği belirtilmektedir" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"YAKLAŞIK 3 BİN ANAOKULU VE 40 BİN ANA SINIFI AÇILACAĞI DUYURULMUŞTUR, ANCAK 40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI HALA YAPILMAMIŞTIR"

"Ödenek yetersizliğinden inşaatı durdurulan okullar tamamlanmış mıdır? Kapalı olan köy okulları onarılmış mıdır? MEB'e bağlı okulun bulunmadığı yerlerde açılması planlanan ana sınıfları hangi kuruma bağlı olacaktır? Bu sınıfların açılması ile ilgili herhangi bir vakıf ya da dernek ile protokol yapılmış mıdır? Yaklaşık 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılacağı Milli Eğitim Bakanı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak bu sınıflar için ihtiyaç duyulan en az 40 bin okul öncesi öğretmen ataması hala yapılmamıştır. Öğretmen ataması yapılmadığına göre, bu sınıflarda eğitim-öğretim kimler tarafından verilecek? 2002 yılından bugüne kadar 20 bin 243 köy okulu kapatılmıştır. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy ilkokullarının yeniden açılması kararı yerinde bir karardır. Bu köylerde okulların açılabilmesi için zaman kaybetmeden her köye en az bir öğretmen, yani 20 bin 243 öğretmen ataması yapılmalıdır. Okullar, gerekli bakım, onarım ve diğer şartlar sağlanarak ivedilikle açılmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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