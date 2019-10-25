CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, savaş politikalarının Suriye'deki sorunları daha da derinleştirmekten başka işe yaramayacağını belirterek, "Suriye sorunu gerçekçi politikalarla çözülebilir." dedi.

Kaya, partisinin Hatay İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yanlış Suriye politikasının sınır ili olan Hatay'ı her yönüyle olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hatay'ın ekonomik krizin en sıcak hissedildiği iller arasında olduğunu savunan Kaya, "Hatay'da 439 bin Suriyeli yaşıyor. Kent nüfusunun yüzde 27'si Suriyelilerden oluşuyor. Hatay bir yandan Suriye'den göç alıyor, bir yandan da Suriyeli sığınmacılar nedeniyle büyük şehirlere göç veriyor. Kayıt dışı ücretle çalışan Suriyeliler, ücretleri aşağıya çekerken nitelikli iş gücünün de Hatay'dan göç etmesine neden oluyor." diye konuştu.

Kentin en önemli sorunlarından birinin de eğitim olduğunu söyleyen Kaya, ikili öğretim, taşımalı eğitim, öğretmen açığı ve sınıf mevcutlarının fazlalığının eğitim kalitesini düşürdüğünü ileri sürdü.

Üniversite mezunlarının iş bulamayıp göç etmesinin son yılların en önemli sorunu olduğunu kaydeden Kaya, okul yaşında olup da okula gidemeyen Suriyeli çocukların eğitim sorunlarının da kaygı verici olduğunu vurguladı.

Hatay halkının yaşadığı sorunlardan birinin de güvenlik olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Savaş politikaları Suriye'deki sorunları daha da derinleştirmekten başka işe yaramaz. Suriye sorunu gerçekçi politikalarla çözülebilir. Yapılması gereken, 14 Ekim 2009'da yapılan gibi ortak bakanlar kurulu toplantısı yapılmasa bile, Ankara ile Şam arasında bir barış köprüsünün kurulması lazım. Biz, doğrudan doğruya Şam ile görüşmeleri yürütmek zorundayız. Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'ye giren Mehmetçik, şimdi kendi alanını Suriye devlet güçlerine bırakıyor. Neyle bırakıyor bunu? Rusya'da yapılan anlaşmayla. ABD ile yapılan anlaşmayla. Peki bunu Suriye Devlet Başkanı ile konuşsan da desen ki 'Burası, bu terör örgütleri senin de benimde başımın belası. Gel el ele verelim sorunu çözelim' kıyamet mi kopuyor?"