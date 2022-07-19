Yıldırım Kaya: "Taban Puanlar Kaldırılarak Öğrencilere Verilen Çek Karşılıksız Çıktı"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili "Sınavda sorulara verilen doğru yanıt sayısı, ortalamaları yine hayal kırıklığından öteye geçememiştir. Taban puanlar kaldırılarak öğrencilere verilen çek karşılıksız çıktı. Hiçbir test grubunda başarı ortalaması yüzde 50'ye bile ulaşamamaktadır" dedi.

Yıldırım Kaya, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında YKS sonuçlarını değerlendirdi. Kaya, özetle şöyle konuştu:

"2022 YKS sonuçları açıklandı. Açıklanan sınav sonuçları bize bir kez daha göstermiştir ki, AKP iktidarı ve onun sınava dayalı eğitim sistemi eşitsizlik, karamsarlık ve umutsuzluktan başka bir şey üretmemiştir. Nitekim Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287'si sınava katılmış, 226 bin 31 aday sınava hiç girmemiştir.

"SINAV SONUÇLARI SİSTEMİN KAOSUNU ORTAYA KOYDU"

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan, 1 milyon 852 bin 678'i sınava girerken, 203 bin 788 aday sınava hiç girmemiştir. Toplamda 429 bin aday sınava girmemiş. Gençlerimiz daha sınava girmeden gelecekten umutlarını kesmekte, sistem dışına çıkmaktadırlar. Sınav sonuçları ise pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan eğitim siteminin içinde bulunduğu kaosu ortaya koymaktadır. Adayların sadece sınava girme konusunda eşit oldukları, devlet okullarının bile kendi içinde 'nitelikli-niteliksiz okul' ayrımının yapıldığı özel okullarla devlet okulları arasındaki farkın gün geçtikçe daha da arttığı bu eğitim sistemi sadece eşitsizlik üretmektedir.

"HİÇBİR TEST GRUBUNDA BAŞARI ORTALAMASI YÜZDE 50'YE ULAŞMADI"

Sınavda sorulara verilen doğru yanıt sayısı ortalamaları da yine hayal kırıklığından öteye geçememiştir. Taban puanlar kaldırılarak öğrencilere verilen çek karşılıksız çıktı. Umut tacirliği yapıldı. Taban puanı kaldırılması öğrencilerin lehine herhangi bir düzenlemeyi getirmediğini yaşayarak hep beraber gördük. Bu sonuçlar eğitimin içinde bulunduğu içler acısı durumu ortaya koymaktadır. Hiçbir test grubunda başarı ortalaması yüzde 50'ye bile ulaşamamaktadır.

"KENDİ DİLİNİ BİLMEYEN SİSTEM"

Bu sistem matematiği çözemeyen, kendi dilini bilmeyen, tarihine yabancı, coğrafyasına uzak bireyler yetiştirmektedir. Sınava dayalı, ezberci eğitim sistemi sınavda tek doğrusu olanların da puan hesaplamalarının yapılması ve barajın kaldırılmasıyla başarısızlığı örtme yoluna gitmektedir.

Temel eğitim ve zorunlu eğitim süresince eğitimin niteliği artırılmadan, eğitimdeki eşitsizlikler ortadan kaldırılmadan, her öğrencinin parasız, nitelikli, bilimsel, laik ve kamusal eğitim hakkı garanti altına alınmadan, eğitim ile istihdam arasında sağlıklı ilişkiler kurulmadan her ile üniversite açarak, barajı kaldırarak ve herkesi 'sözde üniversiteli' yaparak eğitimde sorunları çözmek mümkün değildir.

Eğitimde yaşanan kaosu ve adaletsizliği halktan ve halkın çocuklarının eğitim hakkından yana laik, eşitlikçi, bilimsel ve kamusal politikalar çözecektir.

"TERCİH YAPARKEN DİKKAT"

Üniversite yerleştirmeleri puana göre değil sıralamaya göre yapılacağı için öğrencilerimizi uyarmak istiyorum. Taban puanın kalkması ve sınava giren sayısının artması geçen seneki tercih algoritmasını tamamen değiştirdi. Tercihleri yaparken bir uzmanla görüşülmesi gerekiyor ama eğer bir uzmana ulaşılamıyorsa sıralamaya göre tercih yapılması gerekiyor.

"YURT-BURS SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

AKP iktidarını, yurt sorununu ivedilikle çözmesi için bir kez daha uyarıyorum. Üniversite öğrencileri artık barınma sorunu yaşamamalıdır. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yurt ihtiyacı karşılanmalı; gençlerimiz cemaat ve tarikatların eline bırakılmamalıdır. Tüm yurtlarda öğrencilere ücretsiz internet hizmeti sağlanmalıdır.

Öğrencilerin beslenme sorunu çözülmelidir. Yurtlarda ve üniversitelerde doyurucu, sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmelidir. Burs başvurusu yapan öğrenciler titizlikle incelenmeli ihtiyaç sahibi olan tüm öğrencilere burs verilmeli.

"ÖĞRETMEN AÇIĞI KAPATILSIN"

Son olarak öğretmenlerimizin kangren olmuş sorunlarından bazılarını hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl 90 bini aşan ücretli öğretmen çalıştırıldı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamasında 'Her 5 ders saatine bir saat daha ekliyoruz' dedi. Ücretli öğretmen çalıştırmayı bugünden yine kafasına koymuş. En az 60 bin öğretmen ataması yapılmalı.

Ayrıca 2019, 2020 KPSS mağdurları da çözüm bekliyor. Keyfi uygulamalarla, atama hakları ellerinden alınan öğretmenlerimizin sorunu ivedilikle çözülmelidir. Sadece 2020 KPSS mağduru öğretmen sayısı 20 bin. Bu sayı devlet açısından çok büyük bir sayı değildir."