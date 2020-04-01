Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması - Son Dakika

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması

7 saat önce

Bursa'nın Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Yıldırımlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Yıldırımlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.


Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, ilçesindeki çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.


Yazıcı yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşımaktadır" dedi.


65 yaş ve üstü olan vatandaşlardan maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu kişilerin sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü,İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD ve Kızılay'ında yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu kurduklarını belirten Yazıcı, "Vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 150 kamu personeli, Kaymakamlık bünyesinde 11 hat, 155, 156 ve 112 acil çağrı merkezine gelen çağrılarda dahil olmak üzere İlçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli personellerimiz yine Kaymakamlığımız koordinasyonunda 7/24 hizmet vermektedir" dedi.


3 bin 155 vatandaşa düzenli olarak gıda kolisi gidecek


Son 10 günde vefa çalışmaları kapsamında Yıldırım genelinde toplam 2 bin 246 vatandaşın çağrısına kulak verdiklerini anlatan Adem Yazıcı, "Halihazırda İlçe Belediyemiz aracılığıyla bin aileye düzenli olarak günlük ekmek ve haftalık gıda, hijyen malzemesi dağıtılmaktadır. Belediyemizin ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek dağıtımı da aktif olarak devam etmektedir. Ayrıca 112 başta olmak üzere çağrı merkezlerimize düşen çağrılara ilgili personellerimiz tarafından geri dönülerek istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli bilgi alınıp yapılması gerekenlerle alakalı harekete geçilmiştir. Kimsesiz, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hastaneye gitme talepleriyle alakalı adreslerine Kaymakamlığımızca taksi gönderilmekte olup tedavilerinin bitimde yine yönlendirilen taksiyle adreslerine kadar bırakılmaları sağlanmakta, tedavileri özenle gerçekleştirilmektedir. Yine 65 yaş üstü ve kronik rahatsız vatandaşlarımızın maaş vb. paralarını çekecek yakınları yoksa görevlendirdiğimiz 80 kamu personeli mutemet tarafından paraları çekilip kendilerine teslim edilmektedir. Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü başta olmak üzere dar gelirli halihazırda vakfımızdan yardım alan maddi durumu iyi olmayan 3 bin 155 vatandaşımıza başta Belediyemiz, STK'lar ve hayırseverlerimiz aracılığıyla düzenli olarak gıda kolisi ulaştıracağız. Ayrıca vatandaşlarımızın seyahat izinleri ile ilgili belge ve yönlendirme işlemleri de yine iletişim merkezimiz tarafından yürütülmektedir. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Devletimizin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]