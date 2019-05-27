Son Dakika Haberleri: Yıldırım, kişisel hesabını çok takipçili TBMM başkanı hesabıyla değiştirdi: Aradaki fark 1.4 milyon

Yıldırım, kişisel hesabını çok takipçili TBMM başkanı hesabıyla değiştirdi: Aradaki fark 1.4 milyon

4 saat önce

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olduğu sırada kullandığı Twitter hesabının kullanıcı adını değiştirerek seçim kampanyasıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Yıldırım, kişisel hesabını çok takipçili TBMM başkanı hesabıyla değiştirdi: Aradaki fark 1.4 milyon, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olduğu sırada kullandığı Twitter hesabının kullanıcı adını değiştirerek seçim kampanyasıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Binali Yıldırım, İBB Başkan adayı olmasının ardından TBMM başkanıyken kullandığı 1,65 Milyon takipçisi bulunan @TCMeclisBaskani adlı Twitter hesabından ileti atmayı atmayı bırakmıştı. @BY kullanıcı adıyla yeni bir hesap açan Yıldırım, seçim kampanyası ile ilgili mesajları attığı bu hesabı 250 bin kullanıcı takip ediyordu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:38 
Twitter, Binali Yıldırım, Dünya
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