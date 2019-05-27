Yıldırım, kişisel hesabını çok takipçili TBMM başkanı hesabıyla değiştirdi: Aradaki fark 1.4 milyon
4 saat önce
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olduğu sırada kullandığı Twitter hesabının kullanıcı adını değiştirerek seçim kampanyasıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:38
Cumhur İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB
) Başkanı adayı Binali Yıldırım
, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olduğu sırada kullandığı Twitter
hesabının kullanıcı adını değiştirerek seçim kampanyasıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.
Binali Yıldırım, İBB Başkan adayı olmasının ardından TBMM başkanıyken kullandığı 1,65 Milyon takipçisi bulunan @TCMeclisBaskani adlı Twitter hesabından ileti atmayı atmayı bırakmıştı. @BY kullanıcı adıyla yeni bir hesap açan Yıldırım, seçim kampanyası ile ilgili mesajları attığı bu hesabı 250 bin kullanıcı takip ediyordu.
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