Yıldırım: Köprü cezaları gözden geçirilmeli
11 saat önce
TBMM Başkanı Yıldırım, Cezalı köprü geçişleri ile ilgili, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, Cezalı köprü geçişleri ile ilgili, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:08
AK Parti'nin İstanbul Adayı Olması Beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım Yarın İstifa Edecek
TBMM Başkanı Yıldırım, Köprü Geçiş Cezalarının Affedileceğini Açıkladı
Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz
Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli