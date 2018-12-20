Yıldırım: Köprü cezaları gözden geçirilmeli

TBMM Başkanı Yıldırım, Cezalı köprü geçişleri ile ilgili, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cezalı köprü geçişleri ile ilgili, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.

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