Son Dakika Haberleri: Yıldırım: Köprü cezaları gözden geçirilmeli

Yıldırım: Köprü cezaları gözden geçirilmeli

11 saat önce

TBMM Başkanı Yıldırım, Cezalı köprü geçişleri ile ilgili, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Yıldırım: Köprü cezaları gözden geçirilmeli, System.String[]
TBMM Başkanı Yıldırım, Cezalı köprü geçişleri ile ilgili, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:08 

Ekonomi
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