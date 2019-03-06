Yıldırım, Küçükçekmece'de Millet Kütüphanesi Açılışına Katıldı - Detaylar
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Millet Kütüphanesi'ni gezmesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kücükçekmece Millet Kütüphanesinin açılışını yaptı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Millet Kütüphanesi'ni gezmesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kücükçekmece Millet Kütüphanesinin açılışını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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