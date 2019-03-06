Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Küçükçekmece'de Millet Kütüphanesi Açılışına Katıldı - Detaylar

Yıldırım, Küçükçekmece'de Millet Kütüphanesi Açılışına Katıldı - Detaylar

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Millet Kütüphanesi'ni gezmesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kücükçekmece Millet Kütüphanesinin açılışını yaptı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Millet Kütüphanesi'ni gezmesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kücükçekmece Millet Kütüphanesinin açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:14 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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