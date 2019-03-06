Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Yıldırım, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:59 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, MHP, Küçükçekmece, Güncel
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