"Yıldırım Kule İle Hayalimizi Gerçekleştirdik"

İş hayatında aktif olarak çalışmaktan her zaman keyif duyduğunu belirten Zafer Yıldırım "Yaptığım işin daima içinde, alanda yani sahada olmak her zaman tercihim olmuştur. En büyük avantajım ise sevdiğim işleri yapıyor olmam. Emeğimin bir karşılığının olacağına dair inancımı hiç kaybetmeden, benimle çalışanların emeğini de gözeterek çalışmaktan zevk alıyorum" dedi.Yeni projelerinden bahseden Zafer Yıldırım "Bundan sonraki projelerimizde önceliğimiz her zaman Ankara'nın marka kent olmasına katkıda bulunmak. Ankara'ya yakışana destek ve vesile olmak" ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Ankara Şubesi yeni dönem çalışmalarından da bahseden Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Kendi adıma vaktimin büyük çoğunluğunu TÜGİAD'a ayırmış durumdayım. Bizim yönetimimiz döneminde TÜGİAD Ankara'nın daha fazla kadın üyeye ve daha fazla genç üyeye kavuşmasını istiyoruz. Gelecek vadeden bir başarı hikâyesi ortaya koyması muhtemel arkadaşlarımızla TÜGİAD ailesini büyütmeliyiz diye düşünüyoruz. Ankara'ya dair fikirlerimizi de hazırlamış olduğumuz "Dört Dörtlük Ankara" projesi ile belediye başkanlarımıza takdim ediyoruz. Yaşanabilir Ankara, Küresel Ankara, Sürdürülebilir Ankara ve Temiz Ankara projelerimiz hem her sıradan Ankaralıya dokunacak nitelikte olan hem de doğrudan Ankaralı iş insanlarına ve yatırımcılara temas eden projeler. Bu projeler ile Ankara'nın şehir silüetini bir başkente yakışır hale getirmeyi, Ankaralı iş insanlarını dünya ticareti ile buluşturmayı, daha verimli enerji kullanımı ile çocuklarımızın geleceğini garanti altına almayı ve temiz bir Ankara'yı çok daha yenilikçi ve teknolojik çözümlerle beraberce yaratmayı amaç edindik"