Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gidişi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:40 Kaynak: AA
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