Yıldırım: "Marmaray'ın İkinci Bölümü Olan Gebze-Halkalı Banliyo Hattı'nı Bu Ayın 12'sinde Açmış...
56 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuştu.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:23 Kaynak: AA
Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi
AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı
Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı
Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu