Yıldırım Mayruk: Artık bütün renkler moda oldu
6 saat önce
Ünlü modacı, röportajda "Paris varken başka hiç bir kent modanın başkenti olamaz" dedi.
Ünlü modacı, röportajda "Paris varken başka hiç bir kent modanın başkenti olamaz" dedi. Mayruk ayrıca "Ben bu sene Fashion Week'te iki defile gördüm. Beni çağırmadıkları ve aramadıkları için sadece bu iki defileyi izleyebildim. Artık bütün renkler moda oldu. Her türlü giyimin kabul olduğu bir devirde yaşıyoruz. Ben o yüzden şu moda, bu moda lafını kullanmak istemiyorum " ifadelerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:49
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