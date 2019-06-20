Son Dakika Haberleri: Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü
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Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü

11 dakika önce

Çantanın tanıtımı için Antalyalılarla buluşan Yıldırım Mayruk, Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen çay saati sohbetinde moda ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü, System.String[]

Sanat camiasıyla ilgili konuşan Mayruk, Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı. Duayen modacı, "Gençlerden Serenay Sarıkaya'nın giyimini, tarzını çok beğeniyorum. Giyinmeyi ve kedine yakıştırmayı biliyor. Onun dışındakilerin hiçbirini beğenmiyorum" diye konuştu.

Yıldız Tilbe'yi eleştiren Yıldırım Mayruk, "Yıldız Tilbe tuvaletini giyip, üzerine şalvar giyiyor. Eskiler günün her saatine göre giyinirlerdi. Şıklık vardı. Şimdi sanat camiası istikrarlı değil" dedi.

Abartılı ve kendine has giyim tarzıyla her zaman adından söz ettiren Bülent Ersoy ile ilgili de konuşan usta modacı, "Bülent Ersoy yasaklı döneminde hep bana gelirdi. 'Hayatımda bir tek senden korkarım' der. Ama şimdi abartılı giyiniyor. Daha şık olabilir. Kendisini, sesini, sanatını çok seviyorum ama giyimini abartılı buluyorum" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:41 Kaynak: Bültenler
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