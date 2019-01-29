Son Dakika Haberleri: Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

1 saat önce

Binali Yıldırım, belediye başkan adaylığı ile ilgili, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım." dedi.

Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım, System.String[]
Binali Yıldırım, belediye başkan adaylığı ile ilgili, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:33 

Ekonomi
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