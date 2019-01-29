Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım
1 saat önce
Binali Yıldırım, belediye başkan adaylığı ile ilgili, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım." dedi.
Binali Yıldırım
, belediye başkan adaylığı ile ilgili, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:33
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