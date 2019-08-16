Son Dakika Haberleri: Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
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Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yıldırım Mert Çetin'in arşiv görüntüsü


Gençlerbirliği, Cengiz Ünder, Mert Çetin, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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