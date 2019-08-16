Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
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Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Gençlerbirliği Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin
, Cengiz Ünder
'in de forma giydiği Roma
'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara
temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yıldırım Mert Çetin'in arşiv görüntüsü
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