Yıldırım Mert Çetin Roma yolunda!
28 dakika önce
Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı.
Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma
, Türkiye
Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin
için Gençlerbirliği
'nin kapısını çaldı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise anlaştı. Başkent ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe
ve Galatasaray
ile de anılmıştı.
Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:22
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