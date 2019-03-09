Yıldırım, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü
'nde MHP
ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını Beylikdüzü'nde sürdürdü. Yıldırım burada esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım daha sonra Beylikdüzü MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:30 Kaynak: DHA
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