Son Dakika Haberleri: Yıldırım, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Yıldırım, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Yıldırım, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını Beylikdüzü'nde sürdürdü. Yıldırım burada esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım daha sonra Beylikdüzü MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.  

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:30 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, İstanbul, MHP, Beylikdüzü, Güncel
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