Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Minibüs Durağını Ziyaret Etti

Yıldırım, Minibüs Durağını Ziyaret Etti

33 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy-Taksim minibüs durağını ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Yıldırım, Minibüs Durağını Ziyaret Etti, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy- Taksim minibüs durağını ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra minibüsün direksiyonuna geçti ve bir süre kullandı.

Ardından Kadıköy çarşısında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:09 Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, Güncel
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