Yıldırım: "Önümüzdeki Üç Ay Durmak Yok, Yorulmak Yok, Dinlenmek Yok"
45 dakika önce
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ak Parti İstanbul Teşkilatı toplantısında konuştu.
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ak Parti
İstanbul Teşkilatı toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:06 Kaynak: AA
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