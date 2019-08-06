Son Dakika Haberleri: Yıldırım orman yangınına yol açtı
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım orman yangınına yol açtı

32 dakika önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yıldırım orman yangınına yol açtı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Köşürge Mahallesi Çınarpınar mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter, 16 arazöz, 10 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 1 greyder, 1 loder, 2 iş makinesi ve 250 işçisiyle müdahale ediliyor. Ekiplere 6 pikap, 1 tamir ekibi, 4 treylerle de destek sağlanıyor.
"Yangın yüzde 90 oranında kontrol altına aldı"
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin ihbarının ardından ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini söyledi.
7 saatlik zaman zarfında bölge illerinden takviye ekiplerin geldiğini dile getiren Ketmen, "Yangınımızı 20 hektarlık alanda sıkıştırdık ve yüzde 90 oranında kontrol altına aldık. Yangın bölgesinin doğu cephesindeki derin vadiler nedeniyle oradaki çalışmalarımız sürüyor. Yakında burayı da kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Yangın bölgesi yerleşim alanına uzak olduğu için herhangi bir can ve mal kaybımız yok."
Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Ketmen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekiplerinin de su tanklarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.
Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması
Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'ndan iptal davası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:38:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım orman yangınına yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]