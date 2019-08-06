Son Dakika Haberleri: Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)
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Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)

11 dakika önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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