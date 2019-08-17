Son Dakika Haberleri: Yıldırım ormanı kül etti
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Yıldırım ormanı kül etti

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

Yıldırım ormanı kül etti, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

Sarıçayır mevkiindeki ormanlık alana yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arozöz ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale ederek alevler kısa sürede söndürdü. 1,5 dönümlük ormanlık alan zarar görürken, orman ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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