Üye Girişi
Yıldırım ortak akılla yönetiliyor - Son Dakika

Yıldırım ortak akılla yönetiliyor

30.05.2021 13:31
Yıldırım ortak akılla yönetiliyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle ara verdiği 'Bölgesel İstişare ve Hizmet Toplantılarına' kaldığı yerden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle ara verdiği 'Bölgesel İstişare ve Hizmet Toplantılarına' kaldığı yerden devam ediyor.

Selimzade, Meydancık, Yıldırım, Hocataşkın ve Hacıseyfettin mahallelerine yönelik son bölgesel toplantı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başkan yardımcıları Yaşar Elmas, Yusuf Demirok, Mehmet Ali Yazıcı, Mert Vahit Arslan, Selimzade Mahalle Muhtarı İsmail Gülay, Meydancık Mahalle Muhtarı Sultan Demirci, Hocataşkın Mahalle Muhtarı Ufuk Varveren, Hacıseyfettin Mahalle Muhtarı Neşe Palmanak, Yıldırım Mahalle Muhtarı Cihat Ovalısoy, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ve mahalle başkanları katıldı.

Selimzade, Meydancık, Yıldırım, Hocataşkın ve Hacıseyfettin mahallelerine yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda; muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Altyapı, asfalt, park, çevre, temizlik ve asayiş gibi çeşitli konulardaki taleplerini dile getiren muhtarlar, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üreten Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Salgın nedeniyle bölgesel toplantılara bir süreliğine ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vaka sayılarının düşmesi ile birlikte, gerekli tedbirleri alarak toplantılarımıza devam ediyoruz. Bölgesel toplantılara büyük önem veriyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. 'Daha yaşanabilir bir Yıldırım' hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı içinde olduklarını vurgulayan Bakan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Yıldırım'da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli. Bugünkü toplantıda da; Selimzade, Meydancık, Yıldırım, Hocataşkın ve Hacıseyfettin mahallelerimizin muhtarları ile bir araya geldik. Başkan yardımcılarımız, mahalle başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız da burada. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Burada ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım ortak akılla yönetiliyor
Yıldırım ortak akılla yönetiliyor

Yıldırım Belediyesi, Yaşar Elmas, Meydancık, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım ortak akılla yönetiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde 22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi         
13:36
Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü         
12:42
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi         
12:11
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı         
09:32
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 13:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım ortak akılla yönetiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement