'Yıldırım Osman'dan hedefe tam isabet



ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar (41), kılıfından çektiği tabancayla hedefteki mermi kovanını 1 saniye 55 salisede tam isabet vuruyor. Meslektaşları, hızından dolayı Demirtaşlar'a, 'Yıldırım Osman' diye hitap ediyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli Uzman Eğitici Polis Memuru Osman Demirtaşlar, çocukken silahlara duyduğu ilgi dolayısıyla Özel Kuvvetler'de görev alıp düşmanla göğüs göğse çarpışmayı hayal etti. Demirtaşlar, askerde 'Özel Harekat C-Timi'nde görev yaptı. Vatani görevini yapan Demirtaşlar, silah eğitimlerinde tabancaya özel ilgi duyduğunu fark etti. Askerliğini tamamlamasının ardından sınava girerek polis memuru olan Osman Demirtaşlar, 2003 yılında İstanbul'da göreve başladı.

'YILDIRIM OSMAN'

Polis memuru olarak emniyet teşkilatında birçok birimde görev alan Demirtaşlar, son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atış poligonunda eğitmenliğe getirildi. 14 kişilik özel eğitici kadroda yer alan Demirtaşlar'ın en büyük özelliği ise hızlı olması. 'Tabancayı kılıftan en hızlı çeken, şarjörü en hızlı dolduran, biten şarjörü yenisiyle en hızlı değiştiren, kılıftan çektiği silahla hedefi 12'den en hızlı vuran' gibi çok sayıda sıfatı bulunan Osman Demirtaşlar'a, meslektaşları 'Yıldırım Osman' diye hitap ediyor.

2 SANİYENİN ALTINDA HEDEFE TAM İSABET

Video paylaşım sitesinde yeteneklerini sergilediği bir sayfası da bulunan Osman Demirtaşlar, izinli günlerini dahi eğitim alanında kendini geliştirmek için geçiriyor. Mesleğini tutkuyla yapan Demirtaşlar'ın çok sayıda ödülü de bulunuyor. 'Yıldırım Osman', 10 metre öteye yerleştirdiği boş mermi kovanını, 1 saniye 55 salise gibi sürede silahını kılıftan çekip tam isabet vurmayı başardı. Demirtaşlar'ın bu performansı meslektaşlarının takdirini kazandı.

Hazırlıksız saldırıya uğraması halinde en hızlı karşılık verip en az zararla saldınrganı etkisiz hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Osman Demirtaşlar, eğitimlerde hız ve güvenliğin birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu söyledi. İnsanın hazır olmadığı bir anda gelen bir saldırıya, zihninin korku ve panik nedeniyle karşılık veremediğini anlatan Demirtaşlar, "Böyle bir durumda bize kas hafızamız yardımcı oluyor. Biz de burada personelimizin bedenini eğitiyoruz. Hızlı silah çekmeyi defalarca deneyerek refleks haline getiriyoruz. Kas hafızamı geliştirdim ve artık benim isabetlerim netleşti. 2 saniyenin altında vurmayı hedefliyoruz. 1,5 saniyeye indirdiğimiz günlerim oluyor" diye konuştu.

Demirtaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve ömrü yettiği kadar hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



- Antalya