Yıldırım: "Oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz"
3 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Salondaki iftara katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:27 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Salondaki iftara katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programında konuştu. (2)
Yıldırım, İmamoğlu'nun Canlı Yayın Çağrısına Yanıt Verdi: Tek Başına Olmaz
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, "Hanıma Talimat Verdim" Diyen Vatandaşı Uyardı
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!