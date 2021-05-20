Yıldırım parkları yaza hazır - Son Dakika

İlçeye çok sayıda yeni park kazandıran Yıldırım Belediyesi, mevcut parkları da yaza hazırlıyor.

17 günlük tam kapanma dönemini fırsata çeviren Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Siteler, Millet, Erikli, Bağlaraltı, Kaplıkaya, Karapınar, Akçağlayan, Fidyekızık, Değirmenlikızık, Mimarsinan, Yiğitler, Hacivat, Yunus Emre, Çınarönü, Esenevler, 152 Evler, 75. Yıl ve Meydancık mahallelerindeki parklarda bakım, yenileme, çim biçme, çiçek ekimi, budama ve peyzaj çalışması yaptı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sosyal hareketliliğin arttığına vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülkemiz 1 yılı aşkın süredir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar uzun süre evlerine kapanmak zorunda kaldı. Vatandaşlarımız şu an her zamankinden daha fazla parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda vakit geçiriyor. Bu durumu tahmin ettiğimiz için, ekiplerimiz 17 günlük tam kapanma döneminde yoğun mesai yaparak ilçemizdeki parklarda çalışma gerçekleştirdi. Parklardaki oyun grupları yenilendi, tamirat, yeşillendirme, çiçek dikimi, çim biçme, peyzaj, temizlik işleri yapıldı. Mevcut parklardaki mesaimiz sürerken, ilçemizdeki yeşil alan ve parkların sayısını arttırmak için de çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir daha yeşil ve daha geniş sosyal alanlara sahip bir Yıldırım inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA