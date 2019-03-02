Yıldırım, Pendik'te Minibüs Kullandı
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu Pendik'te minibüs kullandı.
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu Pendik
'te minibüs kullandı. Binali Yıldırım, Pendik minibüs durağı esnafını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra burada bulunan bir minibüsün direksiyonuna geçti ve bir süre kullandı.
Görüntü Dökümü:
-Ziyaretten görüntüler
-Yıldırım'ın minibüs kullanması
-Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:19 Kaynak: DHA
Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti
Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı
Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi