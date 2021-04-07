Yıldırım, Ramazan'a hazır - Son Dakika

Yıldırım, Ramazan'a hazır

07.04.2021 13:56
Yıldırım, Ramazan'a hazır, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, 'Ramazan Birlikte Güzel' sloganıyla hazırladığı programla 11 ayın sultanını, kentin ruhuna ve kimliğine uygun yaşatacak.

Yıldırım Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı için çeşitli etkinlikler düzenliyor. "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, her yaştan insanın Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmasını amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. "Davulculara Adab-ı Muaşeret, Ritm, Mani Eğitimi", "Hikmet Dersleri- Riyazü's Salihin Okumaları", "İrfan Türküleri", "Çocukların Gözünden Ramazan Mani Yarışması", Pandemi dolayısıyla "Online Kur'an-ı Kerim ve Mukabele" programları ile birlikte vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve lokum ikramları yapılacak.

DAVULCULARA ADAB-I MUAŞERET EĞİTİMİ

Vatandaşı sahura uyandırmak için mahallelerde dolaşacak davulculara nezaket çerçevesinde ve geleneksel usule uygun davranmaları için "Adab-ı Muaşeret", bununla birlikte davulu vurduğunda kulağa hoş bir ses gelmesi için "Ritm" ve kültürel birikimimizde var olan Ramazan manilerini öğrenmeleri için "Mani Söyleme" eğitimleri verilecek. 6-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği "Çocukların Gözünden Ramazan" temasıyla mani yarışması. Hikmet Dersleri kapsamında "Riyazü-s Salihin Okumaları" yapılacak. Ayrıca Ramazan ayının belli günlerinde sunumunu Temel Turabi'nin yapacağı İrfan Türküleri programı ile Yıldırımlı vatandaşlar türküyle buluşacak. Ramazan boyunca pandemi dolayısıyla online Kuran-ı Kerim ve Mukabele dersleri de yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ: RAMAZAN BEREKETLİ GEÇSİN

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Pandemi kuralları kapsamında sizler için dolu dolu bir Ramazan programı hazırladık. İsteğimiz şudur ki bütün hemşehrilerimiz Ramazan ayını bereketli bir şekilde geçirsin. Dileğim pandeminin olmadığı günlerde, hep birlikte iftar çadırlarında buluşalım" sözlerini kullandı.

Yıldırım, Ramazan'a hazır

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı, Pandemi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım, Ramazan'a hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı         
14:57
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım, Ramazan'a hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei