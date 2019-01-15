Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü Kabul Etti

Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü Kabul Etti

32 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti. 

Görüntü dökümü

-Kabullerden genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Köprülü, Güncel
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