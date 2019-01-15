Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü Kabul Etti
32 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Ruanda Büyükelçisi Williams
Nkurunziza ile KKTC
Büyükelçisi Kemal Köprülü
'yü ayrı ayrı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:58 Kaynak: DHA
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